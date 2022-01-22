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Bahçeli'den Sedef Kabaş'a tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alan faşizan sözleri kınıyorum

#Devlet Bahçeli#Sedef Kabaş#Cumhurbaşkanı Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözleri nedeniyle Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür. Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkûm edecektir. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur. Demokrasi saygı ve tahammül sistemidir. Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum.

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#Devlet Bahçeli#Sedef Kabaş#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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