Bahçeli’den seçim çıkışı: Erdoğan bir kez daha aday olmalı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

MHP Lideri, yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında özetle şunları aktardı:

YAĞMUR STRATEJİSİ

“MHP güçlü bir Türkiye’yi bugünden inşa etmek kararlılığındadır. Bu doğrultuda kalıcı bir refah düzeni kurması amacıyla ‘Yağmur Stratejisi’ni geliştirmiştir. Yağmur, bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek, Rahman’a atfen rahmetle sembolleşmiştir. ‘Yağmur Stratejisi’, Partimizin ‘Üç Hilal’inden aldığımız ilhamla, yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel erkin ahenk içinde çalışmasına ve istikrarın sürdürülmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurumsallığına dayanmaktadır.

ERDOĞAN’LA ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Yağmur Stratejisi’nin temel ilkesi, istikrarın korunmasıdır. Türkiye’nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan’dadır. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve TBMM anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.

Haberin Devamı

SEÇİMLERİN YENİLENMESİ

Anayasa’nın 116’ncı maddesinde yer alan ‘Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir’ hükmü, meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı ‘seçimlerin yenilenmesi’ kararıyla üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir daha aday olabilmesi için TBMM’de uygun zamanda ve azami mutabakatla ‘seçimlerin yenilenmesi’ kararı alınmalıdır. Yenilenecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem, ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.

Haberin Devamı

GEREKSİZ TARTIŞMALAR

Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz doludizgin yoluna devam edebilecektir. Bu çerçevede, hedef saptırmaya yönelik girişimler son bulmalı, adaylık netleşmeli, acımasız rekabet şartlarında dünya gerçekleriyle yüzleşilmelidir.

Gözden Kaçmasın Çürüyen kol kesilip, atılır Haberi görüntüle

YÜRÜTMEDE ERDOĞAN YASAMADA MHP

Yasamaya ilişkin hedefimiz nettir ve şunlardır. Birincisi ‘Temsil gücüdür’. Bu çerçevede oy oranımızı artırmak, milletvekili sayımızı çoğaltmak, Türkiye’nin birinci partisi olmaktır. İkincisi ‘Kurumsal güç’tür. Yasama organının kurumsal yapısı içinde, yönetim organlarında daha fazla görev almak, daha etkin hale gelmektir. Üçüncüsü ise ‘Siyasal güç’tür. Bu şekilde yasama faaliyetlerinde ve politika belirlemede daha etkin ve belirleyici olmak, partimizin stratejik hedeflerini hayata geçirmektir. Önümüzdeki beş yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. ‘Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP; Türkiye’de Cumhur İttifakı, dünyada Türk Asrı’.”

Haberin Devamı

ŞEFFAF BİÇİMDE SORUŞTURULMALI

Bahçeli “Diğer yandan Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır” dedi: “Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalıdır. Bu nedenle yeni yasama yılında atılacak demokratik adımlarla kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye dönük gayret ile yolsuzluk ve yozlaşmayı önleyecek girişimlerin birbirinden ayrı düşünülmemesi ve eşgüdümle hayata geçirilmesi gerekmektedir.”





Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında yüzük ve rozetiyle yine dikkat çekti. Bahçeli’nin yüzük ve rozet takımında ‘bozkırın tenezesi’ lakaplı ünlü sanatçı Neşet Ertaş’ın türküsündeki “Batınım sen oldun, zahirim sensin, evvelim sen oldun, ahirim sensin” sözlerinin ay ve yıldız motifiyle birlikte yer aldığı görüldü. Mert Gökhan KOÇ/ANKARA