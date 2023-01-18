Bahçeli’den seçim çağrısı: ‘Mayısta bu işi bitirelim’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Seçimlerin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, TBMM’de ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartlarıyla birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. TBMM’de seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan beşte üç çoğunluk bulunamazsa, yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse, Cumhurbaşkanımız Anayasa’nın 116’ncı Maddesi uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. MHP iki alternatife de bihakkın hazırdır.

UZLAŞMAYLA MAYISTA

Muhalefet partileri şayet ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmişlerse TBMM’de makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Konuşarak, uzlaşarak görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye’mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim.

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KÖTÜLÜK VE NEFRET

Zillet ittifakı Türkiye’ye adeta silah doğrultmuştur. Kılıçdaroğlu’nun TSK’nın şerefli komutanlarına saldırıp karalama yarışına girmesi, terörle mücadeleden ödü patlayan mandacı bir siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülük ve nefrettir. Türk askerini rencide etmektedir.

100 OYU BULUN

Her dava arkadaşımızın Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için 100 oy kazanmaları ve insanlarımızı ikna etmeleri beklentimdir. Her birinizden istediğim de 100 oyu bulmanız ve 100’üncü yılın şerefine hizmet etmenizdir.”