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Bahçeli'den 'Regaip Kandili' mesajı

#MHP#Devlet Bahçeli#Regaip Kandili
Bahçeliden Regaip Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin, bu cümleden olmak üzere Türk-İslam aleminin mübarek Regaip Gecesini gönülden kutluyorum" dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Regaip Kandili nedeniyle Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Bahçeli, paylaşımında "Dün başlayan Recep Ayıyla birlikte af dönemi, arınma mevsimi, rahmet iklimi, bereket ve mağfiret eşiği olan 'Üç Aylar' manevi hayatımıza girmiştir. Aynı zamanda Ramazanın müjdesi olan kutlu gün ve gecelerin fazilet ve feyziyle müşerref olacağımız bir zamana ulaşılmıştır. Bugün idrak ettiğimiz Regaip Gecesinin birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşliğimizi, diriliş ve yükselişimizi, hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Duaların kabulünü, musibet ve kötülüklerden kurtuluşu diliyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin, bu cümleden olmak üzere Türk-İslam aleminin mübarek Regaip Gecesini gönülden kutluyor; başarı, sağlık, selamet, afiyet ve daimi huzur temennilerimi hassaten paylaşıyorum. Allah gördüğümüzden geri koymasın, himayesini, rahmetini ve yardımını üzerimizden esirgemesin. Hayırlı Kandiller" dedi.

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