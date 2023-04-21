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Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı

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#Devlet Bahçeli#Ramazan Bayramı#Deprem
Bahçeliden Ramazan Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:53

MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Burada bayram mesajı veren Bahçeli, "Türk millieti önemli kararlar almak suretiyle acılı süreleri aşacak milletçe güler yüzlü toplum haline gelecek şartlar oluşacaktır. Mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum." dedi.

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Bahçeli'nin Ramazan Bayramı mesajı şöyle:

Şu an için milletçe bayrama erişmenin ayrı mutluluğu var. Şu an için Türkiye'de hayat normalleşiyor. Milletimiz umutla geleceğe bakıyor. Bayram sonrası gelişmeleri de dikkate aldığımızda Türkiye millet iradesine başvuracağı süreci yaşıyor. Türk millieti önemli kararlar almak suretiyle acılı süreleri aşacak milletçe güler yüzlü toplum haline gelecek şartlar oluşacaktır. Mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. 14 Mayıs'a ulaşmanın gayreti içinde olacağız.

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#Devlet Bahçeli#Ramazan Bayramı#Deprem

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