Bahçeli’den proje: ‘100 İl 1000 İlçe’

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

BEŞ ANA İLKE

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’de dirlik ve düzenin güçlendirilmesi için MHP olarak beş ana ilkeyi sunmak istiyorum.

* Birincisi; yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri arasında denge ve uyumun tesis edildiği, kamu yönetiminde şeffaflık, verimlilik ve liyakat esasına dayanan güçlü otorite ve kurumsallık.

* İkincisi; merkezden taşraya devletin bütün unsurlarının uyum, koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayacak, hukuki çerçevesi iyi belirlenmiş yetki ve meşruiyet.

* Üçüncüsü; Türk devlet geleneğinde hukuka ve mevzuata ruhunu üfleyen adalet ve hakkaniyet.

* Dördüncüsü; kamu yararını merkeze alan, toplumun talep ve beklentilerine, ahlaki-moral duygularını besleyecek şekilde karşılık veren güven ve refah anlayışı.

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* Beşincisi ise değişen dünyanın risk ve tehditlerini bertaraf edecek, imkân ve fırsatlarına hızla adapte olacak şekilde kurumsal sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesidir.

REFORM İHTİYACI DOĞDU

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle beraber kamu idaresinde önemli bir reform sürecini hayata geçirmiştir. Türkiye’nin artan nüfusu, demografik dağılımı, şehirleşme süreci, ekonomik ve sosyal dinamikleri, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçları, mülki-idari yapısında da reform ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda, idarenin bütünlüğü temel ilkesi etrafında devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesi, merkezi idareye ilişkin iyileştirme ihtiyacının giderilmesi, yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin insan merkezli tesis edilmesi için ‘100 il, 1000 ilçe vizyonunu’ Türk kamuoyuna yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum. MHP olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz.

19 YENİ İL, 78 YENİ İLÇE

Bu doğrultuda yönetim anlayışına, teşkilatlanma ve insan gücüne, görev, yetki ve sorumluluk sistematiği içinde devlet fonksiyonlarının işlerliğinin artırılmasına ilişkin düzenleme önerilerine yer verilmektedir. Çalışmanın en önemli sacayaklarından birisi, Türkiye’nin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 100 il ve 1000 ilçe projesinin hayata geçirilmesidir. Proje Türkiye’nin istikbal hamlesidir. Yenilenme yaklaşımı, daha etkili ve verimli bir kamu yönetimi sisteminin kurulabilmesini amaçlamaktadır. Bu ihtiyaç ve yaklaşımın arkasında yatan temel neden, işleyişinde beliren sorunları gidererek sistemi, öngörülen amaçları gerçekleştirebilecek bir niteliğe kavuşturmaktır. Bir başka sebep ise Türk idari sistemi içinde yer alan kurumların işleyiş düzenlerinde beliren iç değişmelerle ilgilidir. Yeni teknolojilerin sisteme kazandırılması ve teknoloji kullanımından kaynaklanan sorunlar, yönetim ve halkla ilişkiler sistemindeki değişmeler, yönetim ile sosyoekonomik yapı ve siyasal düzen ilişkilerindeki uyumsuzluklar, devletin üstlenmesi gerekli yönetsel görev ve sorumluluklar konusunda ortaya çıkan değişmeler ve benzerleri de idarede yeniden düzenlemelere gidilmesini gerekli kılan temel değişkenleri oluşturmaktadır.”