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Bahçeli'den Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı

#MHP#Devlet Bahçeli#Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca
Bahçeliden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden klasik Türk Müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı paylaştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Klasik Türk müziğinin usta sanatçısı, sesi ve şaheser besteleriyle milletimizin müşfik gönlünde müstesna bir yer edinmiş olan Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

"95 yıllık hayatına pek çok başarıyı sığdıran Merhum Yavaşca, sade hayatıyla, tevazuyu elden bırakmayan şahsiyet vasfıyla, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle samimiyet ölçeğinde bütünleşen kalbi hasletiyle hayran kitlesini ve hürmet çemberini devamlı genişletmiştir.

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"Büyük sanatkar ve bestekar, Türk musikisinin fem-i muhsinlerinden Alaeddin Yavaşca’ya Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Ailesine, Türk sanat camiasına, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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