Bahçeli’den Pençe-Kartal yorumu: Milletimiz operasyonu memnuniyetle karşıladı

ATEŞLE OYNUYORLAR

“Teröre yardım ve yataklık yapan, iki HDP’li militanın milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra yeni bir provokasyon iklimi vasat bulmuştur. Protesto yürüyüşü başlatan HDP’lilerin ateşle oynadıkları, yangına körükle gittikleri çok açıktır. Bu terörist komplosunu ‘Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü’ adıyla maskeleme çabası ise hukuk ve ahlak dışı bir tezgâhtır.

YENİ 6-7 EKİM DÜŞÜ

Yeni bir 6-7 Ekim hıyanetinin düşünü kuranlar, sokakların izbeliklerinden yeni bir Gezi karanlığı çıkarmayı düşünenler bilsinler ki acıklı durumlara düşeceklerdir. İç barış sabote etmeye kalkışanlar, layık oldukları muamelelere misliyle katlanacaklardır. Merakımız, milletvekilliği düşen HDP’lilere haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı’nın da bulduğu ilk fırsatta terör yürüyüşüne katılıp katılmayacağı meselesidir.

İDLİB VAHİM TEHDİTLERE MÜSAİT

M4 karayolunda planlanan müşterek devriye görevinin geçen bu kadar zamana rağmen henüz tamamlanmamış olması, terör örgütlerinin kapalı devre faaliyetleri İdlib’in vahim tehditlere müsait olduğunu teyit etmektedir. Ülkemizi ziyaretleri planlanan Rusya Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanı’nın temaslarından da şimdilik bir sonuç çıkmamıştır. Libya meselesi gündemdeki sıcaklığını korurken, oturduğu koltuğa kara çalan Mustafa Akıncı’nın milletimizin ruh köküyle taban tabana zıt politikaları ve Türkiye’yi KKTC’den uzaklaştırma niyeti kabul olmayacak bir duaya amin demekten farksızdır.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

MHP, COVID-19 salgınında maske, mesafe ve temizlik şartlarına muvafık yeni bir normal hayatın istikrarla tezahür ve temininden yanadır. Unutulmamalıdır ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Denetimsiz ve dengesiz iyimserliğin kazanımlarımızı heba edeceği iyi bilinmelidir.”