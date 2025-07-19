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Bahçeli’den ‘pazarlık’ iddiasına yanıt

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#Devlet Bahçeli#MHP#Terörle Mücadele
Bahçeli’den ‘pazarlık’ iddiasına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin, “Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir. MHP’nin çizgisi nettir, ilkeleri berraktır” dedi.

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 Bahçeli, MYK-MDK ortak toplantısı öncesinde yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Bölücü terör örgütü PKK’nın silahları yakmasıyla yeni bir evreye geçilmiştir. 27 Şubat İmralı açıklamasıyla gündeme gelen ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ sonuç vermiş, örgüt fesih kararını ilan ederek silahlara veda etabına geçmiştir. Bu zorlu etabın herhangi bir provokasyona maruz kalmadan belirlenmiş takvim ve yol haritası kapsamında sonuçlandırılması, en son silahın yakılmasıyla tamamlanması elbette kaçınılmaz bir ihtiyaç halini almıştır.

Türkiye’nin yeni ahval ve durumuna ayak uyduramayanların, baş döndüren gelişmelere hazırlıksız ve dağınık şekilde yakalananların yalan ve iftiralardan medet ummaları, kara kampanyalara hız vermeleri bir bakıma bozulmuş mayalarının gereğidir. Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir. Al-ver sürecinin işletildiğini, kendisini fesih etmiş bir terör örgütünün yüksek bir aşamaya geçerek yeni kazanımlar elde ettiğini ileri sürmek namertçe bir saptırmadır.”

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PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye de uyarıda bulunan Bahçeli “PYD/YPG terör örgütünün Siyonist tuzağa kapılmadan, maksimalist heveslere aldanmadan 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir hareket etmesi de en azından kendi hayrına olacaktır” dedi.                          

 

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#Devlet Bahçeli#MHP#Terörle Mücadele

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