Bahçeli’den Özel’e: Yargıya saygı duy partinde otur

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MHP’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur” sözleri paylaşıldı. Çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekilleri de mesajı paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da X hesabından şu paylaşımı yaparak dikkat çekti: “Her fırsatta Gezi zihniyetini diriltmeye yeltenen, hak arama bahanesiyle sokakları terörize eden çirkin CHP zihniyetinin beslendiği karanlık iklimin yabancısı değiliz. Peşinen uyaralım; Buradan CHP’ye ekmek çıkmaz. Bu yolla CHP siyasi mahsul devşiremez. Ektiğini biçmek, sadece zirai hasat gerçeği değildir. Siyasette de hakikat böyledir. Rüzgâr eken fırtına, kavga eken düşmanlık biçer. Hukuku ve yasayı çiğneyen, karşısında yargı erkinin tavizsiz ve bağımsız duruşunu, milletin de haklı tepkisini bulur.Huzura ayrımcılık, kin ve nefret doğrayanlar; günü geldiğinde barış iklimine sığınmak zorunda kalırlar. Barış iklimini öfkeyle dinamitleyemeye kalkanlar, başlarına zarar taşları yağmasından kaçamazlar.”

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CHP’DEN JET YANIT

CHP’den de Bahçeli’ye yanıt olarak “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur” mesajı geldi.