Bahçeli’den Özel’e tepki: MHP’ye kimse ayar veremez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Mitingi’nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir. CHP Genel Başkanı’nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır. Türk siyaset ve demokrasi kültürü pişkince, daha ötesi pervasızca tahrip edilmektedir. Önemle ve özellikle ifade etmek gerekirse; CHP’li belediyeler etrafında dönen rüşvet çarkları, işleyen yolsuzluk şantiyeleri, genişleyen kirli ilişkiler ağı, çıta yükselten haksız kazançlar sarmalı, yaygınlaşan gayrimeşru para trafikleri bütün netliğiyle ortada ve gündemin başköşesindedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına ‘sistem’ denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır.



YILMAZ ÜLKÜDAŞIM



CHP Genel Başkanı’nın toplanan maddi delilleri ve etkin pişmanlıktan istifade eden şahsıların çarpıcı itiraflarını karalayıp onu bunu suçlamak yerine Türk yargısının işleyişine yardımcı olması, CHP’nin düştüğü derin bataklıktan gerçeklerle yüzleşerek ve özeleştiri yaparak çıkmayı denemesi siyasi akıl ve ahlaka en uygun seçenektir. Özgür Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini ‘kiralık katil ve suikastçı’ diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur. Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayrimeşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP’ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır. Özgür Özel’e tavsiyem, dava arkadaşlarımızı diline dolamaktan vazgeçip kol ve göz mesafesinde bulunan, hatta epey kalabalık halde bulunan hırsız yoldaşlarıyla meşgul olması, eğer bir işbirliği içinde değilse bu zevata kafa yormasıdır.”



AKTAŞ’A ‘SUİKAST’ İDDİASI



İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in cezaevinde avukatıyla yaptığı görüşmede, Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı sustursun” talimatı verdiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 15 Ağustos’ta düzenlenen eşzamanlı operasyonda aralarında Yılmaz’ın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. “Silahlı suç örgütüne üye olmak” ve Aziz İhsan Aktaş’a suikast girişimi suçlamalarıyla sorgulanan Yılmaz ve 9 şüpheli tutuklanmıştı.