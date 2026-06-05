Bahçeli’den Özel’e: Defacto* liderlik kurdu

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda özetle şunları kaydetti: “Sayın Özel, Yargıtay’ın nihai kararını beklemeksizin, CHP’nin içinde bulunduğu krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak Sayın Özel, fiili bir müdahale ile TBMM grup başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş; kanunda tanımlanan genel başkanlık statüsüne karşı CHP’nin defacto lideri unvanını almıştır.

SÜRECİ TOPTAN REDDEDİYOR

CHP’deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. CHP içinde yaşanabileceği ileri sürülen olası bir ayrışma, yalnızca bir parti meselesi olarak görülmemelidir. Özel’in Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden görünüşte ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır. Özgür Özel, süreci toptan reddeden bir yaklaşımla hareket etmektedir. Parti tabanını sağduyuya davet etmek yerine tahrik etmek suretiyle kutuplaşmayı keskinleştirici bir tavır takındığı izlenmektedir. Grup toplantısında ‘hain Kemal’ sloganları atılmasına mani olunmaması taraflarca gemilerin yakılmaya doğru gidildiğinin de işareti olmuştur.

Haberin Devamı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE SABOTAJ

Konunun CHP’nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. CHP’liler FETÖ artıklarından ve sokaktan medet uman bir anlayıştan kati surette uzak durmalı, CHP’nin iç karışıklıklarını Türkiye sathına taşımayı akıllarından bile geçirmemelidir.

Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Yargı sürecinin sonuçlanmasını beklemek şarttır. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. CHP faaliyetleri meri hukuk çerçevesinde ve yetkili kurullar eliyle yürütülecektir.

Özgür Özel, nereye giderse kitlenin kendisini takip etmesi için bir yönlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Tedbir kararı kalkmadan kongre yapılıp yapılamayacağına ilişkin hukuki tartışmalar sürerken delegelerden imza toplanması da bu yöndeki bir güç gösterisi olarak okunmalıdır.”

Haberin Devamı

YENİ İTTİFAK ÇABASI

“Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi nezâhetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. TBMM’nin insicamını bozmaya, hukuku hiçe saymaya dönüşmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. İki CHP görüntüsünün sürmesi onarılması zor tahribatlara yol açabilecektir. Bazı marjinal grupların ve küçük partilerin yangına körükle giden tavrı Türkiye’de yeni bir ittifak doğurma çabası olarak görülmektedir.”

*: Fiili... Yasalarda yazmasa bile sahada ve gerçekte uygulanan durum.