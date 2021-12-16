Bahçeli’den ‘OHAL’ sözüne tepki: ‘Bahsetmek gafilliktir’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marmara beyaza büründü İstanbula mevsimin ilk kar yağışı... Yeni uyarı geldiMarmara beyaza büründü! İstanbul'a mevsimin ilk kar yağışı... Yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Googledan profesör İfadesinde bile yalan söylediGoogle'dan profesör! İfadesinde bile yalan söyledi#Zulâl Atalay Laçin
Galatasarayda istifa depremi Yönetimde ayrılık, gerekçesini açıkladıGalatasaray'da istifa depremi! Yönetimde ayrılık, gerekçesini açıkladı#Galatasaray
Sıfır kilometre operasyon Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu'Sıfır kilometre' operasyon! Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu#Otomobil
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
SGK tarafından otomatik yapıldı: Son gün 31 AralıkSGK tarafından otomatik yapıldı: Son gün 31 Aralık#Sigorta
Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayınSık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"#Güzelavratotu
Fed faiz kararını açıkladı Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...Fed faiz kararını açıkladı! Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...#Fed
OHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dediOHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dedi?#OHAL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ekonomiye tam entegre bir ülkeyizCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ekonomiye tam entegre bir ülkeyiz#Fuat Oktay
En merak edilen beş sorunun yanıtı burada Omicronda son durumEn merak edilen beş sorunun yanıtı burada! Omicron'da son durum#Pandemi
Hardvardlı Türkten diyabet müjdesiHardvardlı Türk'ten diyabet müjdesi#Gökhan Hotamışlıgil
Maskeli vurgun'Maskeli' vurgun!#Soygun
Gece yarısı evli çifte dehşeti yaşatmışlardı Sicimoğlu adalet istediGece yarısı evli çifte dehşeti yaşatmışlardı! Sicimoğlu adalet istedi#Kadıköy Moda
Aşı takviminde kritik detay 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecekAşı takviminde kritik detay! 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecek#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli’den ‘OHAL’ sözüne tepki: ‘Bahsetmek gafilliktir’

#Devlet Bahçeli#OHAL#MHP
Bahçeli’den ‘OHAL’ sözüne tepki: ‘Bahsetmek gafilliktir’

Bahçeli, “Dengeye gelen Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur” dedi, OHAL’den söz etmenin ‘gafillik’ olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef Türkiye aylardır, zillet ittifakının meçhul ve müphem ‘Cumhurbaşkanı adayı’ üzerinde devam edegelen fuzuli tartışmalarla meşgul edilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde fiilen ve hukuken bulunmayan Başbakanlık makamına ittifak ortağını yakıştıran ve uygun bulan Kılıçdaroğlu, hem muhatabıyla alay etmekte, hem de dipsiz bir uçuruma itmektedir. İP’in yöneticileri tarafından Kılıçdaroğlu’na yönelik “kazanamaz, o halde aday olmamalı” mesajları da misilleme siyaset hamleleri şeklinde okunmalıdır. CHP ve yedekleri kriz içindedir. CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp ikide bir ‘İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım’ dese de çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir.

DÖNEMSEL SORUNLAR GEÇİCİ

Haberin Devamı

Ayrıca ekonomideki konjoktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL’den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur. Yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur. Geleceğe güvenle bakmak varken, makroekonomik parametrelerle ilgili cahilce polemikler yapmak yalnızca krizseverlere hizmet, yalnızca Türkiye’nin düşmesini gözleyenlere himmettir. Türkiye büyüyen, güçlenen ve zenginleşen bir ülkedir. Dönemsel sorunlar geçicidir, kısa süre sonra her şey eskisinden daha iyi olacaktır.”

‘ABD KENDİ BİRLİĞİNE KAFA YORSUN’

Bahçeli açıklamasında ABD’yi de eleştirdi:

“Yönetilemeyen bir Türkiye algısının yerleştirilmesinin köşe taşlarını döşemek için geceli gündüzlü nifak nöbetine girenler, Biden lobisinin ivmesiyle hedeflenen iktidar değişiminin bir an evvel sağlanacağına sabitlenmişlerdir. Bu vahim bir kumardır, bedeli de çok ağırdır. Joe Biden’ın seçilmeden önce demokratik kanallardan Türkiye’de yönetimin el değiştirilmesi gerektiğini ifşa etmesi nihayetinde alçak bir siyasi ihale olarak zillet partileri tarafından benimsenmiştir. ABD yönetimi, önce kendi siyasi birliğine kafa yormalı, zayıflayan toplumsal huzur iklimini muhafaza etmek için mesai harcamalıdır. Türkiye’de iktidarı belirleme hak ve yetkisi sadece büyük Türk milletindedir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#OHAL#MHP

BAKMADAN GEÇME!

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayın

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"

#Güzelavratotu
Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayın

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"

#Güzelavratotu
Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz