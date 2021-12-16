Bahçeli’den ‘OHAL’ sözüne tepki: ‘Bahsetmek gafilliktir’

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef Türkiye aylardır, zillet ittifakının meçhul ve müphem ‘Cumhurbaşkanı adayı’ üzerinde devam edegelen fuzuli tartışmalarla meşgul edilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde fiilen ve hukuken bulunmayan Başbakanlık makamına ittifak ortağını yakıştıran ve uygun bulan Kılıçdaroğlu, hem muhatabıyla alay etmekte, hem de dipsiz bir uçuruma itmektedir. İP’in yöneticileri tarafından Kılıçdaroğlu’na yönelik “kazanamaz, o halde aday olmamalı” mesajları da misilleme siyaset hamleleri şeklinde okunmalıdır. CHP ve yedekleri kriz içindedir. CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp ikide bir ‘İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım’ dese de çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir.

DÖNEMSEL SORUNLAR GEÇİCİ

Haberin Devamı

Ayrıca ekonomideki konjoktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL’den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur. Yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur. Geleceğe güvenle bakmak varken, makroekonomik parametrelerle ilgili cahilce polemikler yapmak yalnızca krizseverlere hizmet, yalnızca Türkiye’nin düşmesini gözleyenlere himmettir. Türkiye büyüyen, güçlenen ve zenginleşen bir ülkedir. Dönemsel sorunlar geçicidir, kısa süre sonra her şey eskisinden daha iyi olacaktır.”

‘ABD KENDİ BİRLİĞİNE KAFA YORSUN’

Bahçeli açıklamasında ABD’yi de eleştirdi:

“Yönetilemeyen bir Türkiye algısının yerleştirilmesinin köşe taşlarını döşemek için geceli gündüzlü nifak nöbetine girenler, Biden lobisinin ivmesiyle hedeflenen iktidar değişiminin bir an evvel sağlanacağına sabitlenmişlerdir. Bu vahim bir kumardır, bedeli de çok ağırdır. Joe Biden’ın seçilmeden önce demokratik kanallardan Türkiye’de yönetimin el değiştirilmesi gerektiğini ifşa etmesi nihayetinde alçak bir siyasi ihale olarak zillet partileri tarafından benimsenmiştir. ABD yönetimi, önce kendi siyasi birliğine kafa yormalı, zayıflayan toplumsal huzur iklimini muhafaza etmek için mesai harcamalıdır. Türkiye’de iktidarı belirleme hak ve yetkisi sadece büyük Türk milletindedir.”