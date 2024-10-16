Bahçeli’den Öcalan’a çağrı... Terör örgütünü tasfiye et

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasama yılının açılış oturumunda DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan adımların “bağlamından koparılmamasını” isteyerek, “Uzattığım el hesapsız bir eldir. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el Türkiye’de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim tebliğidir” dedi. Bahçeli dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

YA TERÖR YA SİYASET

“Yeri gelir elimi uzatır müşterek ve milli değerlerde toplanma çağrısı yaparım; yeri gelir vatan için, millet için, bayrak için, ezan için, devlet için başımı uzatır, şehadet şerbetinden tadımlık değil kana kana doyumluk içerim. Ancak bu elin yanlışa yorumlanmasını, açılan kollarımın, gülümseyen yüzümün ihanetin saklanacağı kisve olarak tevilini asla affetmem, buna da cihan yıkılsa razı gelmem. Terörün her türlüsünü reddetmenin, defetmenin ve imha etmenin sonsuz kararlığındayız.

Haberin Devamı

DEM SABOTE ETMESİN

Hem siyaset hem terör aynı kalıba giremez. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah; arası, ortası, şurası, burası yoktur. Bu hususta DEM Parti’nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Kaldı ki Kürt kökenli kardeşlerim oyunu görmüştür.

TERÖRÜ BİTİRSİN

Türkiye’ye getirilirken ‘Her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp uyduruk yorumlar yapanlar elbette yanılgının ve yanlışın pençesine düşmüşlerdir. Aklında sadece Türkiye olan bir dava insanı ve Genel Başkan olarak, elimi vatan, millet ve devlet için uzattığımı, dışarıda sert rüzgârlar eserken, içimizde barışsever ve hoşgörülü bir havanın kati surette hâkim olmasını gönülden istediğimi herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Biz elimizi yeni bir

süreç için değil kardeşlik ve kaderdaşlık için uzatırız.”

Haberin Devamı

İLK 4 MADDE ÇIKIŞI

TARTIŞILAMAZ

Bahçeli, Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmalara da şu çıkışı yaptı: “Anayasa’nın ilk 4 maddesi her türlü tartışmanın ve arayışın dışındadır. Çünkü ilk 4 madde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş kilidi, kurucu kimliği, varlık ve birlik simgesidir. Anayasa’nın ilk 4 maddesini sulandırmak, demokratik bir angajmanın neticesi olmayıp gizli saklı emellerin tezahürüdür. Buna izin veremeyiz, buna seyirci kalamayız; mevkii ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah etmeyiz. Devleti milletten ayırmak, milleti devletten ayrıştırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir.”

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DEVLET TASFİYE EDER

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bahçeli’nin, “Türkiye’ye getirilirken ‘Her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin” sözlerine X hesabından karşılık veren Dervişoğlu, şu mesajı paylaştı: “Terör örgütünü devlet tasfiye eder. Terörün bittiğini de devlet ilan eder! Teröristbaşından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve dalalet denir!”

DEM PARTİ: BİZ DE MERAK EDİYORUZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli’nin çıkışına dün grup toplantısında şu yanıtı verdi: “Sayın Bahçeli’nin bir çağrısı oldu, gerçekten şaşırdım. Bahçeli bir çağrı yaptı ama o çağrının muhataplarına ulaşması için Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini bilmiyor. 43 aydır Öcalan ile avukatları görüştürülmüyor. Öcalan’ın ne çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz; ne diyeceğini. O zaman tecridi kaldırın, Öcalan’ın kendi örgütüne, arkadaşlarına ne diyeceğini hep beraber izleyelim görelim.

Haberin Devamı

CHP’YE ÇAĞRIMIZDIR

Bugün Kürdün hakkını hukukunu tanıyarak gerçekten demokratik bir cumhuriyete ulaşabiliriz. CHP’ye çağrımızdır, engel olmak yerine, oluşabilecek sürecin önüne bariyer koymak yerine buyurun siz ne düşünüyorsunuz, bu Meclis’in Kürt meselesinin çözümünde oynayacağı rol nedir açıklayın, biz de görmüş olalım.” Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de “Cumhurbaşkanı’na, Devlet Bahçeli’ye, barış meselesinde gönül indiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.