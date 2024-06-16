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Bahçeli’den ‘normalleşme’ yorumu: Ülkemizde anormal bir şey yok

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#MHP#Devlet Bahçeli#Bayram Mesajı
Bahçeli’den ‘normalleşme’ yorumu: Ülkemizde anormal bir şey yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 07:00

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bayram mesajında "Ülkemizde anormal hiçbir şey yoktur, hatta normalleşme safsatalarıyla milletimizin sinir uçlarını tahriş edecek gizli gündem teşrifatçılarına ikna olacak ve itibar edecek de olmayacaktır" dedi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, bayram mesajında özetle şunları kaydetti: “Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri umutları yeşertmiş, tarihin çağrısıyla istikbalin çehresini aydınlatmıştır. Ülkemizde anormal hiçbir şey yoktur, hatta normalleşme safsatalarıyla milletimizin sinir uçlarını tahriş edecek gizli gündem teşrifatçılarına ikna olacak ve itibar edecek de olmayacaktır. Bayram sürecinde, kendi iç dünyamızı, çevremizle kurduğumuz irtibat ve ilişki ağlarını yüreklice değerlendirmeye ve yeni baştan tefrik etmeye müştereken ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Kurban Bayramı’nın ahlaki ve manevi zenginliğiyle yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı güçlü bir dönemin ihyasını da elbirliğiyle başarabiliriz.”  

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#MHP#Devlet Bahçeli#Bayram Mesajı

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