Bahçeli’den: Nevruz bizimdir

Haberin Devamı

“Nevruz, baharın feyziyle birlik ve beraberlik hissiyatının taçlandığı gündür. Bereketin, bolluğun, sevginin, hürmetin daha da güçlendiği dönemdir. Nevruz, Türk milletinin nesilden nesile taşıdığı bahar, barış ve kardeşlik meşalesidir. Bu meşalenin aydınlığında dostluk, yardımlaşma ve dayanışma ruhu tekemmül etmiştir. Asırlar geçse bile bu çok önemli tarihsel ve kültürel miras Türklüğün vicdanında özenle korunmuş, özüyle ve özgüvenle yaşatılmıştır. Bu yüzden Nevruz; yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu mesajıdır. Bu mesajın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bütünüyle hâkim olması yegâne temennimdir.

BİZE HAS KADİM EMANET

Nevruz, milletimizi ortak amaç ve kaderde buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olması bakımından bizimdir, bize has kadim bir emanettir. Yakılan Nevruz ateşi, muhteşem Türk asırlarının kefili, en canlı görgü tanığı, en sağlam kültürel dokularından birisidir. Türk milletinin 21 Mart Bahar Bayramı’nı kutluyor, Yenigün’ün bin yıllık kardeşliğimizin perçinlenmesi için tarihi bir eşik olmasını diliyorum. Son yurdumuzda birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar var olmayı Cenabıallah’tan niyaz ediyorum.”

◊ ANKARA