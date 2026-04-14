Bahçeli’den Netanyahu tepkisi: Sözleri yok hükmünde

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin yok hükmünde olduğunu belirterek  “Cumhurbaşkanımızın yanındayız” dedi. Bahçeli açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“İsrail’in suç kaydı kabarık, temel insan hak ve özgürlüklerinden bihaber ve demokrasinin düşmanı olan başbakanı Netanyahu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği seviyesiz ve küstah ifadeler; yalnızca bir siyasi hezeyanın değil, aynı zamanda ahlaki iflasın da tezahürüdür.

UTANMAZLIĞIN  YENİ DİP NOKTASI

Bugün asıl konuşulması gereken, sözün değil, suçun sahibidir. Bir terör makinesinin Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemize, devletimize söz söylemeye kalkışması, utanmazlığın ve küstahlığın ulaştığı yeni bir dip noktadır.  Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başıdır. O’na yöneltilen hayasız ve hadsiz dil, doğrudan doğruya Türk devletinin hükümranlık haklarına, Türk milletinin itibarına ve milli iradenin bizzat kendisine yöneltilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti; tarihi, devlet aklı ve köklü medeniyet birikimiyle bu tür kirli senaryoların karşısında dimdik durmaya devam edecektir. Hiç kimse Türkiye’yi hedef alarak kendi suçlarını perdeleyemez, kendi karanlığını başkalarının üzerine yıkamaz. Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımıza dönük sözleri yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız’ın yanındayız. Devletimizin kudretine ve hürriyet üzerine inşa edilmiş duruşuna yönelen her sinsi ve hain operasyonun, tahriklerin, iftira ve tehditlerin ise karşısındayız.”      

 

BAKMADAN GEÇME!