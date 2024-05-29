Bahçeli’den Netanyahu çıkışı: Yakalama kararı çıkarılmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Gazze’deki tablonun kahredici boyutlara ulaştığını vurgulayıp özetle şunları söyledi: “Caniyahu başta olmak üzere, İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. Beklentimiz, İsrail’in katil başbakanı ve savunma bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır. Artık ekonomik, diplomatik ve ticari nitelikli önleyici tedbirler yerine cezalandırıcı, seri ve zincirleme askeri yaptırımları esas alan köklü müdahalelerin tam vaktidir.

İSLAM ÜLKELERİ AYAĞA KALKMALI

İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır. Debdebe içinde hüküm süren emirlerin, sultanların, kralların basit kurnazlığa tevessül etmeleri, cılız kınama mesajlarıyla göz boyamaları akıl tutulmasıdır.

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SURİYE’YLE EL ELE VERİLMELİ

ABD, Suriye’de PKK’nın paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri’yle yeni bir oyun kurmaktadır. 11 Haziran’da Suriye’de yapılacağı duyurulan sözde seçimlerin senaristi ABD, figüranları teröristlerdir. Türkiye, Suriye yönetimiyle el ele vererek, Ankara-Şam işbirliği köprüsü inşa edilerek terör örgütünün işgal ettiği alanları demokratik vasıtalarla ihata teşebbüsüne müsaade edilmemeli.”

YERLİKAYA’DAN ZİYARET

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmenin “nezaket ziyareti” kapsamında olduğunu belirtti. Ziyaret, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin ‘darbe’ ve tutuklanan Emniyet mensuplarıyla ilgili iddiaların ardından geldi. Bakan Yerlikaya, organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında da Bahçeli’ye bilgi verdi.