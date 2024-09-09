×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli'den 'Narin' mesajı: Cani veya canilerin bedel ödemeleri temin edilmeli

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#Devlet Bahçeli#MHP
Bahçeliden Narin mesajı: Cani veya canilerin bedel ödemeleri temin edilmeli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 14:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, 19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin'in, herkesin yüreğini kavurduğunu, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olduğunu ifade etti.

Devlet Bahçeli, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir. Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık'ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları cennet olsun."

Gözden KaçmasınNarin Güran soruşturmasında ilk itiraf: Cesedi amcası bana verdiNarin Güran soruşturmasında ilk itiraf: Cesedi amcası bana verdiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTürkiyeyi ağlatan Narin Gürana son veda... Cenaze namazı komşu köyde kılındıTürkiye'yi ağlatan Narin Güran'a son veda... Cenaze namazı komşu köyde kılındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Narin Güran#Devlet Bahçeli#MHP

BAKMADAN GEÇME!