×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli'den MYK üyesi Ali Uçak'a 'klasik araç' hediyesi

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#Ali Uçak
Bahçeliden MYK üyesi Ali Uçaka klasik araç hediyesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 11:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, garajındaki klasik otomobiller arasında bulunan 1978 model cipi, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak'a hediye etti.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 CCC 001 plakalı cipini MYK üyesi Ali Uçak'a hediye etti. Bahçeli, aracın ruhsat ve anahtarını, makamında Uçak'a verdi. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, cipi Ali Uçak'a teslim etti.

'GÖZÜM GİBİ BAKACAĞIM'

Ali Uçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım bu anlamlı hediye karşısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi iyi günümüzde kötü günümüzde her zaman yanımızda olmuştur. Bu anlamlı hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorum" dedi.

Bahçeliden MYK üyesi Ali Uçaka klasik araç hediyesi

Bahçeliden MYK üyesi Ali Uçaka klasik araç hediyesi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#MHP#Ali Uçak

BAKMADAN GEÇME!