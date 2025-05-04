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Bahçeli’den milliyetçiler günü mesajı: Faşizmle bir görmek cahillik

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#Devlet Bahçeli#Bahçeli#MHP
Bahçeli’den milliyetçiler günü mesajı: Faşizmle bir görmek cahillik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “3 Mayıs Milliyetçiler Günü” nedeniyle bir mesaj yayınladı.

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Bahçeli, “Maksat ve muratları oldukça marazi, bir o kadar da mahsurlu olan kimi siyasi ve ideolojik çevrenin milliyetçiliği ırkçılıkla aynı kategoriye sokmaya; tektipleştirici, daraltıcı ve boğucu bir yapıda göstermeye devam ettikleri gözlemlenmektedir. Faşizmle milliyetçiliği, ırkla milleti bir ve aynı görmek, bu puslu alanda Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek niyetiyle fırsat kollamak en hafif tabirle cahillik ve milletin ruh köküne yabancılaşmaktır” tepkisini gösterdi ve özetle şunları aktardı: “Milliyetçilik geleceğin rehberi, içinde bulunduğumuz çağın eskimeyecek vizyonu, milletin yegâne güvencesi, ekonomik gelişmenin motoru, demokrasi ve özgürlüklerin teşvikçisi, teminçisi ve tedarik mihveridir. Milliyetçilik, millete mensubiyet ve sevdanın düşünce kalıbına dökülen muazzez mecmuu olmasının yanında çağdaş, modern ve insana ait olan değerleri önceliğine alan, önemli addeden, bunları sonsuzluğun ufuk çizgisiyle buluşturmayı amaç edinen birlikte yaşama ve kardeşlik projesidir.”

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ERDOĞAN’I ARADI

- Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, KKTC’deki Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışı dolayısıyla tebrik etti.

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#Devlet Bahçeli#Bahçeli#MHP

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