Bahçeli’den Meral Akşener’e bir ret, bir teklif: 'Masa kur demedik, evine dön dedik'

Partisinin il başkanları toplantısı sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen MHP Lideri, özetle şunları kaydetti:

YENİ LİMANA YELKEN AÇMAK

“CHP Genel Başkanı tutunacak dal ararken, İP’in başkanı demirlediği limandan ayrılıp, yenisine yelken açmanın küçük ve kurnaz hesabı içindedir. İttifak yerine yeni bir masa kurma teklifinin sebebi bize göre budur. Masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir. Masalar boştur, oturacak masa pek çoktur. Buyursunlar otursunlar, fiskos yapsınlar, olmadı birbirlerini çekiştirsinler, bu da olmazsa kısır yiyip keyiflerine baksınlar.

DÖN EVİNE BİTSİN ÇİLE

Zillet partileri uzun süredir ya masa altındadır, ya da zaman zaman masanın üstüne çıkmaktadır. PKK anayasasının taslak metni kaleme alınırken, CHP, HDP, İP, Saadet masaya oturmadıysa bahçede mi toplandı, tarlada mı buluştu? Türklüğü, Atatürk’ü, Türk milletini, mevcut vatandaşlık tanımını Anayasa’dan çıkaracak bir melun henüz dünyaya gözlerini açmamıştır. Buna teşebbüs ederlerse, görürler dünyanın kaç bucak olduğunu. Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hâlâ zaman vardır, önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile.

KILIÇDAROĞLU SU KAYNATTI

Kılıçdaroğlu’nun iradesi şanzıman dağıtmıştır. Partisindeki skandal taciz ve tecavüz vakalarının patlamasına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu, su kaynatmıştır. Cumhur ittifakı 2023’te tekrar iktidar olacak, Sayın Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilecektir. Aklın varsa hesabını buna göre yap.

(Seval Türkeş ziyareti) Özgür ülkeyiz. İsteyen istediği yeri ziyaret edebilir.”

AİHM’NİN KARARINI TANIMIYORUZ TAKMIYORUZ

Bahçeli HDP’yle ilgili de şöyle konuştu: “Biz HDP açılmamak üzere kapatılsın’ dedik. TBMM’de PKK’lı istemiyoruz. AİHM’nin terörist Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını dayatan kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da haykırıyoruz. Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz. AİHM iç hukuk yollarının tükenmesini beklemeden çifte standartla hareket etmiştir. Dağdaki terörle mücadelede üstün başarı elde edildiği bir sürede, özellikle bütçe görüşmelerinde, HDP sözcülerinin görüşleri dikkate alındığında, dağda temizlenen terör Meclis’te de temizlenmelidir. Ortaya nasıl bir tavır konuluyor görelim. MHP durduğu sözün arkasındadır.”

S-400 ALDIYSAK KULLANACAĞIZ

Bahçeli “S-400 aldıysak, bihakkın kullanacağız” diyerek şöyle devam etti: “Hangara koymak yerine, bataryaları muhasım çevrelere karşı konuşlandıracağız. Ayrıca FETÖ’cülerin, cezaevlerinde sözde çıplak arama yapıldığını sosyal medyadan servis etmesiyle başlayan iftira kampanyasına aldanan, bunu da hayasızca siyaset konusu yapanlar 15 Temmuz’un rövanşını almak için kuyruğa giren Türkiye muhalifleridir. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2023’te Cumhurbaşkanı adayımızdır. Seçimler zamanında yapılacaktır.”

AKŞENER’DEN İMALI YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik, “Evine dön” çağrısına Twitter’dan imalı bir şekilde yanıt verdi. Twitter’dan makam aracının içinde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Akşener, “Genel Merkez’deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum” açıklaması yaptı.