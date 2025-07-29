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Bahçeli’den komisyona 4 hukukçu

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#MHP#Terörle Mücadele Komisyonu#Devlet Bahçeli
Bahçeli’den komisyona 4 hukukçu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 07:00

MHP Lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye Komisyonu’na Feti Yıldız, Yücel Bulut, Halil Öztürk ve Muhammed Levent Bülbül’ü görevlendirdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de kurulacak olan Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda güvendiği dört önemli hukukçusunu görevlendirdi. Bu isimlerden Feti Yıldız, partinin çeşitli organlarında 40 yıllık bir deneyime sahipken, MHP’nin hukuk politikalarına yön veren isim olarak biliniyor. Yücel Bulut ise 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında MHP içerisinde başlayan muhalif hareketin, imza toplayarak MHP’de olağanüstü kurultay toplanması taleplerine karşı MHP Genel Başkanlığı adına hukuki süreci yürüttü. Aynı süreçte dönemin Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı olan Halil Öztürk de aldığı ihraç kararları ile dikkat çekti. Öztürk, Meral Akşener’in MHP’den ihraç kararının altına imzasını attı. Bahçeli’nin hitabetine güvendiği Bülbül de altı yıl süresince TBMM’de Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü.

 

 

 

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#MHP#Terörle Mücadele Komisyonu#Devlet Bahçeli

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