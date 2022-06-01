Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Koğuştaki boş ranzaya kapağı atarsın

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Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne dikilen fidanlar büyüyecek, ortaya çıkacak ağaçlar her insanımızı gölgesine alacaktır. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden yeni bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecek. ABD’nin Yunanistan’ı maşa olarak kullanıp Türkiye’yi stratejik meşguliyet uçurumuna çektiği, yeri gelirse de sıcak bir çatışma ortamına itmeye çalıştığı çıkardığımız bir tehdit okumasıdır. 12 Ada konusu kapanmamış yaramızdır. Türkiye’den haksızca, ayak oyunlarıyla gasp edilmiştir. Çalınmış mal sahibine iade edilmelidir.

ÇOK İSTEKLİYSEN

Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu haline gelmiş ve siyasi amigoluğuna soyunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, Selahattin Demirtaş teröristtir. Osman Kavala Soros’çudur. Sayın Kılıçdaroğlu, çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, daha devam et, sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu serer, duvara da halını asarsın. Sayın Kılıçdaroğlu, senden cumhurbaşkanı olmaz.”