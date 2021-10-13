Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na dört soru

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Afyon feryad ‘Başka Melisalar, Yağmurlar solmasın’Afyon feryad! ‘Başka Melisalar, Yağmurlar solmasın’#Kaza
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Letonya sonrası Galatasaray gerçeği 30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedimLetonya sonrası Galatasaray gerçeği! "30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedim"#Serdar Dursun
Çok ilginç bir boşanma davası...Uzaylı vakıf kocamı çaldıÇok ilginç bir boşanma davası...'Uzaylı vakıf kocamı çaldı!'#Boşanma Davası
Siyasi cinayetler iddiası, soruşturma konusu yapılmalıSiyasi cinayetler iddiası, soruşturma konusu yapılmalı #Kemal Kılıçdaroğlu
Kayıp karavan kızı davasında korkunç şüphe gerçek olduKayıp 'karavan kızı' davasında korkunç şüphe gerçek oldu#Gabby Petito
Esad ile flörtün nedeni belli oldu ABD olur verdi, Arap dünyası harekete geçtiEsad ile flörtün nedeni belli oldu! ABD olur verdi, Arap dünyası harekete geçti#Esad
Sinsi bir gerilim stratejisi: Siyasi cinayetlerSinsi bir gerilim stratejisi: Siyasi cinayetler#CHP
Kavgaları akıllardan çıkmazken... İki usta ismin kariyer yolculuklarıKavgaları akıllardan çıkmazken... İki usta ismin kariyer yolculukları!#BÜLENT ERSOY
Tarihi binaya elveda Konservatuvarın 100 yıllık çilesi...Tarihi binaya elveda! Konservatuvarın 100 yıllık çilesi...#İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Orman yangınları için yeni yapılanma: 4 yangın söndürme uçağı geliyorOrman yangınları için yeni yapılanma: 4 yangın söndürme uçağı geliyor#Yangın Söndürme Uçağı
Sevgiliye parti sürpriziSevgiliye parti sürprizi#Dila Tarkan
Savunma iş birliği anlaşması öncesi... ABDden Yunanistana 15 adet F-15Savunma iş birliği anlaşması öncesi... ABD'den Yunanistan'a 15 adet F-15!#F-15
Kayınpeder değil canavar Gelinini parçalara ayırdıKayınpeder değil canavar! Gelinini parçalara ayırdı#Cinayet
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na dört soru

#Devlet Bahçeli#MHP#HDP
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na dört soru

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Liderine anayasa değişikliği soruları yöneltti, “İP Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Fatih’e benzetmiş, Kılıçdaroğlu’na çalım atmıştı. Kılıçdaroğlu da misilleme yaparak İP Başkanı’nın Cumhurbaşkanı hayallerini suya düşürmüş, Başbakanlık yemiyle tufaya getirmiştir” dedi ve dün partisinin grup toplantısında şunları kaydetti:

Haberin Devamı

YAPMADIKLARI KISIRLI ALTIN GÜNÜ

“Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında kartlar açık oynanmaktadır. Zillet ittifakını oluşturan partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar. Birbirlerine sürekli gidip geliyorlar, yoklama yapıyorlar, hava kokluyorlar, ne var ne yok ona bakıyorlar. Ancak arka kapıda da birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı, pastalı, altın günleriydi, zannediyorum bu gidişle onu da gerçekleştirirler.

CHP GENEL BAŞKANI’NA SORUYORUM

Hakikaten merak ediyoruz, Abant toplantısının tavsiyesi kimden geldi? Kripto damar mı dayattı? CHP Genel Başkanı’na soruyorum, kıvırmadan cevap vermesini bekliyorum.

Anayasa’dan Atatürk’ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Anayasa’ya hâkim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz? Türk vatandaşlığı kavramı yerine ‘Anayasal yurtseverlik’, Türkiye yerine ‘Ülke’, Türkiye devleti yerine ‘Cumhuriyet’, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine, ‘Türkiye Cumhuriyeti insanı’ kavramlarının getirilmesini amaçlıyor musunuz? Demokratik muhalefet diyerek TİP’i, HDP’yi yanınızda ve yörenizde görüyor, bunlara kucak açıyor musunuz? Terörist Demirtaş’ı savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu, bu sorularım gayet basittir. Ya evet diyeceksin, ya da hayır. Boş kâğıt vermen halinde bütün sorulara evet dediğin anlaşılacaktır. Yüreğin yetiyorsa, konuş ve sorularıma cevap ver.

AĞZIMI KAPATACAK BABAYİĞİT DOĞMADI

Haberin Devamı

HDP’nin kapatılmasına yönelik ifadelerim anlaşılan epey rahatsız etmiş. Bana cevap vermişler ve demişler ki: ‘Açılmamak üzere kapatman gereken senin kin ve nefret kusan ağzındır’. Benim ağzımı kapatacak bir babayiğit henüz anasının karnından doğmadı. ABD yönetimi, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını olağanüstü tehdit olarak değerlendiriyormuş. Tehdit, ABD’nin terör örgütüyle emel birlikteliği içine girmesidir. Buna dostluk diyen varsa beri gelsin, böyle dostluk düşman başınadır. Dost dediklerimiz, adam olacak, mert olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı üzerinden polemik yaparak, yalan ve tezviratları yayarak aşağıların da aşağısına düşenlere and olsun itibar etmeyeceğiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#MHP#HDP