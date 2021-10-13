Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na dört soru

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YAPMADIKLARI KISIRLI ALTIN GÜNÜ

“Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında kartlar açık oynanmaktadır. Zillet ittifakını oluşturan partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar. Birbirlerine sürekli gidip geliyorlar, yoklama yapıyorlar, hava kokluyorlar, ne var ne yok ona bakıyorlar. Ancak arka kapıda da birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı, pastalı, altın günleriydi, zannediyorum bu gidişle onu da gerçekleştirirler.

CHP GENEL BAŞKANI’NA SORUYORUM

Hakikaten merak ediyoruz, Abant toplantısının tavsiyesi kimden geldi? Kripto damar mı dayattı? CHP Genel Başkanı’na soruyorum, kıvırmadan cevap vermesini bekliyorum.

Anayasa’dan Atatürk’ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Anayasa’ya hâkim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz? Türk vatandaşlığı kavramı yerine ‘Anayasal yurtseverlik’, Türkiye yerine ‘Ülke’, Türkiye devleti yerine ‘Cumhuriyet’, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine, ‘Türkiye Cumhuriyeti insanı’ kavramlarının getirilmesini amaçlıyor musunuz? Demokratik muhalefet diyerek TİP’i, HDP’yi yanınızda ve yörenizde görüyor, bunlara kucak açıyor musunuz? Terörist Demirtaş’ı savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu, bu sorularım gayet basittir. Ya evet diyeceksin, ya da hayır. Boş kâğıt vermen halinde bütün sorulara evet dediğin anlaşılacaktır. Yüreğin yetiyorsa, konuş ve sorularıma cevap ver.

AĞZIMI KAPATACAK BABAYİĞİT DOĞMADI

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HDP’nin kapatılmasına yönelik ifadelerim anlaşılan epey rahatsız etmiş. Bana cevap vermişler ve demişler ki: ‘Açılmamak üzere kapatman gereken senin kin ve nefret kusan ağzındır’. Benim ağzımı kapatacak bir babayiğit henüz anasının karnından doğmadı. ABD yönetimi, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını olağanüstü tehdit olarak değerlendiriyormuş. Tehdit, ABD’nin terör örgütüyle emel birlikteliği içine girmesidir. Buna dostluk diyen varsa beri gelsin, böyle dostluk düşman başınadır. Dost dediklerimiz, adam olacak, mert olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı üzerinden polemik yaparak, yalan ve tezviratları yayarak aşağıların da aşağısına düşenlere and olsun itibar etmeyeceğiz.”