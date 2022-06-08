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Bahçeli’den Kılıçdaroğlu yorumu: Adaylık için çok hevesli

#Devlet Bahçeli#MHP#Kemal Kılıçdaroğlu
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu yorumu: Adaylık için çok hevesli

MHP Lideri Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın? Buna çok hevesli, çok istekli ve çok iştahlı olduğu herkesin malumudur” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı arayışlarına değinerek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık soruları yöneltti. Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz. MHP’nin oy oranlarını düşük gösterenlere diyoruz ki, sizler bizi yok sayacaksınız, Allah’ın izniyle biz daha çok var olacağız. Tek tek değil, alayı birden üzerimize gelsinler. Anketle doğmadık ki, anketsiz ölelim. Cumhur, başkanını seçecek, o da Sayın Tayyip Erdoğan olacaktır.

HDP’nin, PKK’nın, FETÖ’nün, muhasım çevrelerin masa altında gizlendiği altılı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Ülkemizin en kritik döneminde CHP kayıptır. Bunlar seçim güvenliğini sağlama yetkisini nereden almayı düşünmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın? Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı onu söyle? Kılıçdaroğlu aday olup olmayacağıyla ilgili kesin bir dil kullanmasa da, buna çok hevesli, çok istekli ve çok iştahlı olduğu herkesin malumudur.”

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EMPERYALİZMİN MİÇOSU

“Miçotakis’in tıpkı dedeleri gibi tekraren maşalığa heves etmesi, Ege’de gerginliği tırmandırıcı söz ve politik eylemleri bardağı taşıracak aşamaya doğru hızla mesafe almaktadır. Türkiye’yi tahrike yeltenen küstah Miçotakis, devamlı provokasyon halindedir. Emperyalizmin miçosu haddini aşmaktadır. Damarımıza basan kim olursa kalbini sökeceğimizi iyi bilsin.”

TABLO HEDİYE ETTİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye grup toplantısı sonunda Uzman Çavuşlar Federasyonu yönetimi bir tablo hediye etti. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

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#Devlet Bahçeli#MHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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