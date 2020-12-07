Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasına ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Çok müjdeli bir konuşma oldu, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.