Bahçeli’den Kerbela mesajı: Bize düşen ders almak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı Aşure Günü mesajında şunları söyledi: “Meşrebi, mezhebi, yöresi ve kökeni ne olursa olsun, Kerbela felaketi Müslüman yüreklerin müşterek matemi, Aşure Günü de bu matemin hem idrak hem de paylaşma günüdür. Hafızalara kazınmış öyle acılar, gözyaşlarıyla karılmış öyle anılar vardır ki, asırlar geçse bile kalplere bir yük gibi binen ağırlığından ve o günkü ıstırabından hiçbir şey kaybetmez. Hicri 61 yılı 10 Muharrem’de yaşanan Kerbela katliamı Müslümanların ortak hüznü, ortak sızısı, dökülen ortak kanıdır. Nitekim Kerbela’da mazlumlara kıyılmıştır. Bize düşen Kerbela hadisesinden ders ve ibret almak; birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi tahrip etmeye niyetlenip heveslenen karanlık odaklara geri adım atmadan direnmektir. Çıkarlarının kulu-kölesi olmuş çevrelerin tezvirat ve tefrikalarına Hüseyin’i duruşla mukabele etmek, inanıyorum ki Yezid operasyonlarını durduracak ve nihayetinde mahvı perişan edecektir. Muharrem ayının ve Aşure Günü’nün huzur, barış ve esenlik dolu günlerin cümle kapısını aralamasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."