Bahçeli’den Kemal Derviş çıkışı

Bahçeli dünkü açıklamasına özetle şunları söyledi:

‘CHP GARA’DA YAKALANDI’

“Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Terörist Demirtaş’ın şifreli mesajlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. CHP Genel Başkanı, PKK’nın reklamını yapmamak için adını anmamış! Bu beyana kanacak çocuk, gülecek karga bile bulunamaz.

CHP Gara’da yakalandı! HDP zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu. Anlaşılan HDP, CHP’ye yuva yapmış, İP de uydulaşmış, HDP-PKK yörüngesinde dönüp durmaya başlamıştır.

Demokrat Parti’ye yakınlığı ile bilinen, küresel bir düşünce kuruluşu olmayı amaçlayan Brookings Enstitüsü’nde peş peşe Türkiye-ABD ilişkilerini merkezine alan raporlar yayımlandı. Bu raporların zamanlaması son derece manidardır. Geçtiğimiz ay sonunda Galip Dalay ve bu ay Nicholas Danforth’un raporları dikkatle takip ve analiz edilmelidir. Türkiye’nin batı ile bağlarının yeniden kurulmasının yeni bir hükümete kalacağı iddiası seslendirilmiştir. Sözde siyasi mahkumların serbest bırakılmasının, ilişkilerde iyileşme için ön şart olduğu vurgulanmıştır. Tehdit ve dayatma diz boyudur. Türkiye’mize ve hükümetimize alçakça parmak sallanmaktadır.

SÖMÜRGE ÜLKESİ GİBİ SERVİS ETTİ

Brookings Enstitüsü, Türkiye’yi sömürge ülkesi gibi servis etmiştir. Kemal Derviş, Brookings Enstitüsü’nde yöneticidir. Bu durum kuşku vericidir. CHP’nin enstitüyle irtibatı, Derviş-Kılıçdaroğlu bağlantıları, dahası CHP’nin ABD’nin yeni hükümetine düşünce kuruluşları vasıtasıyla muhbirlik yapıp yapmadığı milli vicdan tarafından sorgulanmaktadır. Karanlık senaryonun iç yüzü aydınlanmaya başlamıştır. Derviş’in yeni fitne düzeneğinin asal unsurlarından birisi olduğu vehim değil, vaki bir gerçektir. CHP’de iki Kemal vardır. Faik Öztrak, hangi Kemal’i lideri kabul etmektedir? ABD’deki Kemal’in CHP’deki ajanı ve taşeronu Öztrak mıdır?”

Brookings Enstitüsü’nün Türkiye raporunu Danforth hazırladı.