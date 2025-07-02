Bahçeli’den karikatür tepkisi: İslamofobi ile mücadele eylem planı hazırlanmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları aktardı: “Yabancı benzerlerini aratmayacak ilkellikte yayın yapan sözde bir mizah dergisinde Efendimiz Resulullah’a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidinin ülke içine kadar sızmasına karşı bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum. İhmalkârlıktan, sabotajlardan kaynaklı yangınlar artık tahammül sınırlarından taşmıştır. Orman yangınları olağanüstü önlemlerin alınmasını mecburi hale getirmiştir. Başta piknik ateşiyle, sigara izmaritinin tutuşturduğu yangınlar sabır taşını bile çatlatacak boyutlardadır. Yalnızca izmarit atılmasından 81, piknik ateşinden de 50 yangının çıkması, sorarım sizlere ihanet değil midir?

PKK BİR AN ÖNCE SİLAH BIRAKMALI

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Terörsüz Türkiye hedefi doğru zamanda atılan doğru adımdır. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. PKK’nın silah bırakma sürecini tamamlaması bir an evvel sağlanmalı, provokasyon mahiyetli ve hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmelidir. PKK örgütsel varlığını feshettiğini ve silahları bıraktığını 12 Mayıs’ta açıklamıştır. DEM Parti’nin sorumlu ve sonuç odaklı temasları ise kayda değerdir. Kanlı süreç sonlanmalıdır. Kara bir dönem açılmamak üzere kapanmalıdır. Umutlar kabarmalı, barış havası hâkim olmalıdır. Geriye dönüş yoktur. ”

ÖLDÜĞÜMÜ SÖYLEYEN ŞARLATANLAR

“Geçirmiş olduğum rahatsızlık sebebiyle yaklaşık 5 buçuk aylık bir ayrılığa gönülsüz de olsa boyun eğmek zorunda kaldık. Buna rağmen çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük. Türkiye ve dünya gündemini yakinen takip ve not ettik. İhtiyaç olan her durumda görüş ve düşüncelerimizi milletimizle paylaştık. Ancak fitne durmadı. Yapay zekâyla konuştuğumu ileri süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. ‘Dublör kullanılıyor o değil, yerine robot yapılmış, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü’ diyen şarlatanlara ne yalan söyleyeyim hayretler içinde şahit olduk. Şükürler olsun ki sağlığımız, saadetimiz ve sükûnetimiz yerindedir. Üstelik yapacak daha çok işimiz, sevindirecek daha çok dostumuz, titretecek daha çok düşmanımız vardır.”

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8 KÖŞELİ SELÇUKLU YILDIZI

MHP Lideri, ‘Sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı’ figürünün bulunduğu yüzük ve rozet taktı. Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden birisi olan ‘Sekiz Köşeli Selçuklu Yıldızı’ adalet, merhamet, sabır, doğruluk, sır tutma, sadakat, cömertlik ve şükür gibi sekiz temel erdemi simgeliyor. Günsu ÖZMEN / ANKARA



