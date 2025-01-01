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Bahçeli’den İmralı yorumu: Sözden eyleme geçilmeli

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#Devlet Bahçeli#DEM Parti#MHP
Bahçeli’den İmralı yorumu: Sözden eyleme geçilmeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 07:00

Bahçeli, İmralı ile DEM Parti temsilcileri görüşmesinin hayırlı bir başlangıcın ivmesi olduğunu vurgulayarak, “Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl açıklamasında özetle şunları kaydetti: “Yeni şartlarda, oyun kurucu Türkiye’nin karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak’ın kuzeyiyle birlikte Fırat’ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır.  Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir.

YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ YOK

Bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin iradesine ve istikbaline ipotek koyma teşebbüsü boşa düşmüştür. Büyük çapta Türk-Kürt kardeşliğiyle inşa ve ihya edilen Türk milleti kimliği yeni yüzyılın demokratik itibarı olmayı hak etmektedir. Manasız kuşkulara, maksatlı kurcalamalara ve mesnetsiz kuruntulara yer yoktur. Yeni bir çözüm veya açılım diye bir süreç hiç yoktur. Olan ve olması gereken milli beka ve gelecek adına muhataplarının aktif, önşartsız, hesapsız, hilesiz, güven veren ve hasbi şekilde devreye girmesidir. Oyalanacak ve israf edilecek vakit kalmamıştır. Türkiye için kader ve karar anı gelmiştir.   

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HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ

İmralı ile DEM Parti temsilcileri görüşmesi ve bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur. Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

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#Devlet Bahçeli#DEM Parti#MHP

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