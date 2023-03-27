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Bahçeli’den HÜDA PAR çıkışı

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#Devlet Bahçeli#HÜDA PAR#MHP
Bahçeli’den HÜDA PAR çıkışı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde HÜDA PAR ekseninde MHP’yi hedef alan asılsız isnatlar olduğunu belirterek, “Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığı açıklanmıştır” dedi.

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MHP Lideri, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Emek ve Özgürlük İttifakı maskesiyle yüzlerini kapatan TİP-TKP-EMEP-TÖP-EHP-SMF-HDP/PKK-YPG-PYD’nin dış tazyik ve telkinlerle aday çıkarmaktan vazgeçmeleri şirret bir emperyalist kurgudur. Kılıçdaroğlu’na bu kurgu ve kumpas içinde ipini başkalarının tuttuğu kukla görevi verilmiştir. Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayıdır.
Zillet ittifakının HDP-PKK-FETÖ’yle kurduğu kesinleşmiş hain koalisyonu örtbas etmek için Hür Dava Partisi kanalından kara kampanya imal edenler utanmasını kaybetmiş yalancılardır. Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı için bu tutum yeterli ve değerlidir.

TANTAN’A ÇAĞRI

Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur, bu hususta da eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur. Her fırsatta konuşmayı alışkanlık haline getiren Sayın Tantan’ın bu konuda sessizliğe gömülmesi, bakanlık sorumluluğunu üstlendiği dönemde Hizbullah terör örgütüne karşı hangi operasyonel faaliyetlerin yapıldığını dürüst şekilde paylaşmaktan şu ana kadar imtina etmesi doğru değildir.”

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#Devlet Bahçeli#HÜDA PAR#MHP

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