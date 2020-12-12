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Haber Giriş: 12.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bahçeli’den ‘HDP kapatılsın’ çıkışı

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Bahçeli’den ‘HDP kapatılsın’ çıkışı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “HDP’yi, Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır” dedi.

Twitter’dan açıklama yapan Devlet Bahçeli şunları kaydetti:

KİLİT VURULMALI

“Bölücülük pervasızdır, pişkindir, pisliktir. Bölücülük medyada, üniversitede, belediyede, Meclis’tedir. Bütçe Kanun Teklifi’nin müzakereleri yapılırken, milletvekilliğin her hakkından istifade eden siyasi bölücüler taşlaşmış kalpleriyle, kararmış gözleriyle, nefret saçan üsluplarıyla milletimizde büyük bir rahatsızlığa neden olmuşlardır. HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu, demokrasinin ardına saklanarak özgürlük ve insan hakları sığınığına yuvalanarak Türkiye’ye meydan okumaktadır. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgâhıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır. Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır.

2021 REFORM YILI OLACAK

Anlaşıldığı üzere, 2021 reform yılı olacaktır. Bizim de arayış ve özlemimiz budur. Hukuktan ekonomiye, hayatın her alanında 2023 vizyonuna muvafık ve müzahir bir reform seferberliğine sonuna kadar destek olacağımızın güvence ve sözünü açık çek olarak veriyoruz. Zillet ittifakının istismar kozları elinden alınmalıdır. Uzayıp giden davalar süratle karara bağlanmalıdır. Terörist Demirtaş veya Sorosçu Kavala hakkında karar oluşmalı, hukuken suçlu olup olmadıkları teyit ve tescil edilmelidir. Yargı reformunun önceliği bu olmalıdır. Terörist Demirtaş davasının bu kadar sürmesinin, mesela 16 Mart 2021’e ertelenmesinin makul bir nedeni var mıdır?”

HDP’den yapılan açıklamada ise Bahçeli’ye yanıt verilerek özetle “Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız” denildi.

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