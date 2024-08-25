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Bahçeli’den Gazze kitabı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Gazze
Bahçeli’den Gazze kitabı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 07:00

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Gazze konusundaki konuşmaları, öneri ve hedefleri kitaplaştırıldı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bah-çeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri ‘Kudüs Davamız’ isimli kitabı çıktı. Liderimizin seslenişinden doğan ve kararlılıkla yol alan duruşumuz Türk İslam Dünyası’nın Kudüs Davası’nı sahiplenmesiyle daha adil, huzurlu ve insanca yaşamanın hazzına mutlaka erişecek bir dünya için yolumuza ışık olacaktır.”

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#MHP#Devlet Bahçeli#Gazze

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