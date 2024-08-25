Bahçeli’den Gazze kitabı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bah-çeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri ‘Kudüs Davamız’ isimli kitabı çıktı. Liderimizin seslenişinden doğan ve kararlılıkla yol alan duruşumuz Türk İslam Dünyası’nın Kudüs Davası’nı sahiplenmesiyle daha adil, huzurlu ve insanca yaşamanın hazzına mutlaka erişecek bir dünya için yolumuza ışık olacaktır.”