Bahçeli’den Gazze çıkışı: İsrail ABD’li dayılarına güvenmesin

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Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalara ilişkin şunları söyledi: “Şu an Gazze insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya bırakılmıştır. Su yok, elektrik yok. Dünya bu olayları da seyretmektedir. 927 yıldan bu yana başlatılmış olan Haçlı Seferi’nin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkelerinin büyük bir bölümü İsrail’i teşvik ve tahrik ediyor, diğer taraftan birçok mazlum inim inim inliyor.”

1967 ESAS ALINMALI

İsrail ve Filistin arasındaki sorunu, yıllar içinde değişen sınırlarını gösteren harita üzerinden anlatan Bahçeli, “Dikkat edilirse Filistin topluluğu burada yok edilme eğilimi içerisine girmiştir. 1967 yılı esas alınarak, Kudüs başkent olmak üzere bir Filistin devletinin kurularak buradaki topluluğun iki devletli yapıya kavuşmasını temin etmek gerekmektedir. Türkiye’nin bakış açısı budur, kararlılığı budur. İsrail aklını başına almalı. Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması gerek. Sorun ne Türkiye’dedir ne dünyadadır. Amerika ile İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözecek” dedi.