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Bahçeli’den gazetecilere telefon

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#Bahçeli#Göksu Öngören Özgür#Sağlık Durumu
Bahçeli’den gazetecilere telefon
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün CNN TÜRK spikeri Göksu Öngören Özgür’ü telefonla aradı. Özgür, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

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CNN TÜRK spikeri Özgür görüşmeye dair şu bilgileri aktardı: “‘Sayın MHP Başkanı Genel Başkanı ile telefonda görüştük. Hem kandil münasebetiyle hem de yaklaşan bayram vesilesiyle bayramlaştık. Kendisinin sağlık durumunun çok iyi olduğunu öğrendim. Sesi de oldukça dinamik ve sağlıklı geliyordu. Çalışmalarına da yakın zamanda başlayacağını söyledi.” MHP Lideri Devlet Bahçeli önceki gün de gazeteciler Özlem Gürses, Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz’ı telefonla aramıştı. 3 isim de Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

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#Bahçeli#Göksu Öngören Özgür#Sağlık Durumu

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