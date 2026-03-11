Bahçeli’den füze çıkışı: Kafaları karıştırıyor

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “İran İslam Cumhuriyeti’nin yaptığı özür mahiyetindeki açıklamalar, egemenlik haklarımıza gösterilen saygının telaffuz edilmesi elbette tarihi kıymettedir. Ancak yeni bir balistik mühimmatın gene NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi, bazı mühimmat parçalarının da Gaziantep’te boş arazilere düşmesi kafamızı karıştırmaya başlamıştır.

Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Taciz, tahrik veya tertip olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyeti’dir. Biz kasti bir tavrın olmadığına inanmak, iyi komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz. Ancak Türkiye’nin de yolgeçen hanı olmadığını, canı sıkılanın, keyfi yetenin füze ateşleyeceği bir ülke olarak görülemeyeceğini de ihtiyatlı ve temkinli bir dille beyan ediyoruz. Elbette Türkiye’yle İran’ı karşı karşıya getirmeye matuf Siyonist-emperyalist bir komployu da ihmal veya gözardı etmiyoruz. Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek, duymak ve buna şahit olma istemediğimizi de cümle alem bilmelidir.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUĞU

ABD-İsrail saldırganlığı son bulmalıdır. Siyaset ve diplomasinin önü ardına kadar açılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bu çerçevede arabuluculuk misyonuyla sivrilecektir. CHP Genel Başkanı ve yönetiminin açıklamaları şuursuzluktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmeyi emretmişti, onun koltuğunda köhne köhne oturan zat ise Türkiye’yi karalamanın peşindedir. Sinop’taki füze testleri karşısında ‘yapmayın balıklar korkuyor’ diyen bir şahsın ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur. Mahalle yanarken fırsatçılık yapmaktadır. Milli savunma sanayindeki altın çağımız herkesin dilindedir. Bunu dünya gördü de bir tek CHP Genel Başkanı görmedi. Çünkü onlar hâlâ balıklarla meşguller.”

KÜRT KARDEŞLERİMİZ TETİKÇİ DEĞİLDİR

- Bahçeli, “Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için ortam yoklayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz. Kürt kardeşlerimiz satılık değildir, tetikçi değildir. Kürtler onurlu, şerefli, yürekli, soylu ve sağduyulu bir halktır. Türk-Kürt kardeşliği üzerinde cephe açmanın hesabıyla Türklerle Kürtleri çatıştırmanın amacını kurgulayanlar namertlerdir. Türk, Kürt’ün kardeşi; Kürt, Türk’ün alın yazısı, kader ortağıdır” dedi.