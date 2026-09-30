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Bahçeli’den ‘fon krizi’ açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli

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#Bahçeli#Fon Krizi#MHP
Bahçeli’den ‘fon krizi’ açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon kriziyle ilgili, “Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz” dedi.

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Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bahçeli, özetle şunları söyledi: “Bu gelişmeler karşısında iki husus öne çıkmaktadır. Birincisi finansal piyasaların istikrarının devamı, ikincisi ise piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hukuk önünde hesap sorulmasıdır. Bir diğer husus ise mağdur edilen özellikle küçük yatırımcıların bu ve benzeri bir durumla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır.

Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklar diz boyuna çıktığı halde sesini çıkarmayanlar, bugün üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur ittifakına yönelik açık bir saldırı girişimidir.

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ALINAN KARARLARI DESTEKLİYORUZ

Bu gelişmeler karşısında; hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve cumhur ittifakına yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesi önlenmelidir. Defaatle söylediğimiz gibi siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı kimse töhmet altında kalmamalı, diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir. MHP milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar korumaya kararlıdır.” 

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#Bahçeli#Fon Krizi#MHP

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