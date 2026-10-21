Bahçeli’den fon çıkışı en güçlü yaptırımlar uygulanacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubundaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır. Milletimizin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar kuşkusuz uygulanacaktır.

ARINMA, AKLANMA FIRSATI

Nitekim suçluların açığa çıkarılması ve mağduriyetlerin giderilmesi yönünde atılan önemli adımlardan, konuya ilişkin yasal düzenlemenin Meclis Genel Kurulu gündeminde bulunmasından ve meselenin tüm boyutlarıyla aydınlatılarak sorumluların hesap vermesini sağlayacak güçlü siyasi iradenin ortaya konulmasından memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Cumhurbaşkanımızın isabetle ‘fahiş kazancın bedelinin ödetileceği ve devletin kimseyi mağdur etmeyeceğini’ söylemesi, adaletin tecellisine olan güveni artırmıştır.

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ADALET BİR AN EVVEL TECELLİ ETMELİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlayarak birçok belediyeye uzanan her türlü çıkar ilişkisi bir ahlak yoksunluğudur. Mahkemeler siyasi gösterilerin değil; savunma hakkının esas alındığı yerlerdir. Milletimiz adaletin bir an evvel tecellisini beklemektedir. Basın özgürlüğü suç işleme özgürlüğü değildir, olmamalıdır. Huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemezdir. Sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algıya, FETÖ hesaplarından yapılan kışkırtıcılığa itibar edilmemeli, resmi açıklamalar doğrultusunda hareket edilmelidir.”

SİZ NERENİN MİLLİYETÇİSİSİNİZ

MHP Lideri Bahçeli, milliyetçilikle ilgili de şunları ifade etti: “MHP, Türk milliyetçiliği meşalesini taşımaktadır. 12 Eylül darbesinden sonra MHP’ye operasyon çekmeye çalışanlar, bugün de devşirme kavramlarla Türk milliyetçiliğinin temiz kuyularını zehirlemeye çalışmaktadır. Türk gençliğinin saf duygularını istismar edenlerin gizli ajandasında MHP düşmanlığı vardır. Siyasi ikballeri için kendisine oturacak masa arayanlar, siz, neyin ve nerenin milliyetçisisiniz? Milli mukadderatı sokakların karanlığında arayanların düşünce ikliminde evvela popülizm, sonrasında vandalizm, en son olarak da faşizm peydah olur. Türk milliyetçiliğinin kurumsal kalesi MHP’dir.”

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AY-YILDIZLI VE İSİMLİ YÜZÜKLE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM grup toplantısına her hafta olduğu gibi ilgi çekici yüzük ve rozet takımıyla katıldı.

Bahçeli’nin yüzük ve rozet takımında geleneksel motiflerle işlenmiş ay-yıldız ile Devlet Bahçeli yazısı dikkat çekti.