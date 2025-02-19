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Bahçeli'den eski Devlet Bakanı Ali Doğan için başsağlığı mesajı

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ali Doğan
Bahçeliden eski Devlet Bakanı Ali Doğan için başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 16:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ali Doğan için başsağlığı mesajı paylaştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk siyasetinde müstesna bir mevkii bulunan 20'inci ve 21'inci dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Sayın Ali Doğan'ın ebediyete irtihalinden derin bir üzüntü duydum. Kendisi ülkü ve ülke sevdalısıydı. Ülkücü şehidimiz Bleda Aybars Tekin'in de canberaberiydi. Merhum dava arkadaşım Ali Doğan'a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailesine ve Kahramanmaraşlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, menzili mübarek olsun inşallah" dedi.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ali Doğan

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