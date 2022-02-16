Bahçeli'den eski bakan Kumbaracıbaşı için taziye mesajı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
NATOdan flaş Rusya açıklamasıNATO'dan flaş Rusya açıklaması!#NATO
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Son dakika... Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Son dakika... Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expoda gençlerle buluştuSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu#Erdoğan
Kar yağışı yurda dönüyor Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladıKar yağışı yurda dönüyor! Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladı#Kar
Talep yağdı... Önemli uyarı Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyorTalep yağdı... Önemli uyarı! Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyor#Pırlanta
2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu#New York
Rusya görüntüleri paylaştı: Kırımdaki birlikler de çekildiRusya görüntüleri paylaştı: Kırım'daki birlikler de çekildi!#ABD
Nihat Özdemirden Süper Lig Televizyonu açıklaması Yeterli teklif gelmezse neler olacakNihat Özdemir'den 'Süper Lig Televizyonu' açıklaması! Yeterli teklif gelmezse neler olacak?#Nihat Özdemir Tff
Bakanlık duyurdu İşte 10 soruda altın tasarruf sistemiBakanlık duyurdu! İşte 10 soruda altın tasarruf sistemi#Altın
Şoke eden hata Yanlış yola girip altın madalyayı kaçırdıŞoke eden hata! Yanlış yola girip altın madalyayı kaçırdı#Pekin 2022
Kendi bebeğine alerjisi mi var Her şey hamile iken başladı...Kendi bebeğine alerjisi mi var? Her şey hamile iken başladı...#Hamilelik
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli'den eski bakan Kumbaracıbaşı için taziye mesajı

#MHP#Devlet Bahçeli#Onur Kumbaracıbaşı
Bahçeliden eski bakan Kumbaracıbaşı için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı (83) için başsağlığı mesajı paylaştı.

Haberin Devamı

MHP lideri Bahçeli, Twitter'daki hesabından, Ankara Şehir Hastanesinde Covid-19 tedavisi sürerken dün hayatını kaybeden eski Bakanlardan Kumbaracıbaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, mesajında "Türk devlet ve siyaset hayatında müstesna izleri bulunan, geçmişte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’yla Devlet Bakanlığı görevlerini üstlenen, aynı zamanda saygın bir bilim insanı olan Muhterem Hocam Prof. Dr. Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Hocama Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

İlgili Haber

Eski bakan Onur Kumbaracıbaşı hayatını kaybettiEski bakan Onur Kumbaracıbaşı hayatını kaybettiHaberi görüntüle

18'inci ve 20'nci dönem Kocaeli, 19'uncu dönem Hatay milletvekilliği de yapan Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, yarın TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Devlet Bahçeli#Onur Kumbaracıbaşı

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme