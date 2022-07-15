Bahçeli’den Ersoy’a partiye dönüş daveti

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Ersoy, Kayseri’de katıldığı televizyon programında açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları olduğu yönünde değerlendirmelerinin ardından, 5 Nisan’da parti üyeliğinden “kesin çıkarma cezası” ile MHP Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) sevk edilmişti. Hakkında disiplin işlemleri başlatılan Ersoy, parti üyeliğinden istifa etmişti.

SEMİH YALÇIN AÇIKLADI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kurulu’na sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir. Baki Ersoy’un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır.”