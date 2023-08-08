Bahçeli'den Erkin Koray için taziye mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin usta isimlerinden, kendine özgün sesi ve yorumuyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Sayın Erkin Koray’ın vefatından duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, merhum sanatçımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine ve sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.