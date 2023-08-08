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Bahçeli'den Erkin Koray için taziye mesajı

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#MHP#Devlet Bahçeli#Erkin Koray
Bahçeliden Erkin Koray için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 12:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Türk rock müziğinin usta ismi Erkin Koray için başsağlığı mesajı paylaştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin usta isimlerinden, kendine özgün sesi ve yorumuyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Sayın Erkin Koray’ın vefatından duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, merhum sanatçımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine ve sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Erkin Koray

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