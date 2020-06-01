Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Seçimler 2023 Haziran'da yapılacaktır
MHP Lideri Devlet Bahçeli, erken seçimle ilgili açıklama yaptı, Bahçeli: "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır" dedi.
Devlet Bahçeli'nin açıklaması şöyle;
Türkiyeyi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgahtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur.
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