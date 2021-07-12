Bahçeli’den Erdoğan’a 3’üncü yıl çınarı

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MHP Lideri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ve Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilişinin yıldönümü dolayısıyla kendisine “uzun ömürlü, yüce” anlamına gelen çınar fidanı takdiminde bulundu. Bahçeli, fidanı,“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ve Zat’ı Devletleri’nin Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıldönümünü gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum” mesajıyla Erdoğan’a gönderdi.

Öte yandan MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanlığı’na seçilmesinin 24. yıldönümü nedeniyle Devlet Bahçeli’ye

6 Temmuz’da çiçek yolladı.

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