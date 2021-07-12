MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahçeli’den Erdoğan’a 3’üncü yıl çınarı
GeriGündem Bahçeli’den Erdoğan’a 3’üncü yıl çınarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bahçeli’den Erdoğan’a 3’üncü yıl çınarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahçeli’den Erdoğan’a 3’üncü yıl çınarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıldönümü dolayısıyla Tayyip Erdoğan’a çınar fidanı hediye etti.

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MHP Lideri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ve Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilişinin yıldönümü dolayısıyla kendisine “uzun ömürlü, yüce” anlamına gelen çınar fidanı takdiminde bulundu. Bahçeli, fidanı,“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ve Zat’ı Devletleri’nin Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıldönümünü gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum” mesajıyla Erdoğan’a gönderdi.

Öte yandan MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanlığı’na seçilmesinin 24. yıldönümü nedeniyle Devlet Bahçeli’ye
6 Temmuz’da çiçek yolladı.

Bahçeli’den Erdoğan’a 3’üncü yıl çınarı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi