Bahçeli’den Erbaş’a destek: ‘Duaya tepki ilkelliktir’

MHP Lideri, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

HERKES İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP

“Adli yılın başlaması münasebetiyle ve aynı zamanda yeni Yargıtay binasının açılışı esnasında bizzat Diyanet İşleri Başkanı tarafından okunan duanın bazı çevrelerde şiddetli tepkiyle karşılanması kelimenin tam manasıyla ilkelliktir. Türkiye Müslüman bir ülkedir. Türk milleti Müslüman bir millettir. Kulaklarında çan sesi çınlayan fikri ve siyasi yobazların, son günlerde ‘laiklik elden gidiyor’ feryadı koparmaları tahammülsüzlük, inanç ve insan haklarına kategorik bir başkaldırı olarak yorumlanmalıdır. Deizmin (Tanrıya inançta din ve başka aracılara gerek olmadığını savunan akım), ateizmin (Tanrı varlığına inançsızlık) ve agnostisizmin (insan beyninin tanrıyı açıklamaya yetmeyeceğini savunanların akımı) pençesine düşenlerin, bir başka anlatımla kalbi katılaşıp vicdanı buz tutanların dua ve niyazlarımızdan rahatsızlık duymaları, bir kaşık suda fırtına koparmaları inancımızın iffetinden hiçbir şey kaybettirmeyecektir.

Yeni Yargıtay binasının açılışı Diyanet İşleri Başkanı’nın duasıyla yapılmıştı.

ATEİSTLEŞİYORLAR

İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen ‘ateistleşme’ güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir tehdittir. Onlar dayatıyor ya da istiyor diye, Müslüman Türk milleti hak yolundan, hidayet çizgisinden asla dönmeyecektir. Dua şifadır, dua huzurdur, dua gönül enginliğidir, dua berekettir, dua Allah’a yaklaşmak ve yakınlaşmaktır.”

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