Bahçeli'den eleştirilere yanıt: ‘Vay ekmeksizler vay’

“İstanbul Ticaret Odası’nda alınan bir karar doğrultusunda, 200 gram ekmek 1.25 liradan 1.50 liraya, 240 gram ekmek de 1.50 liradan 1.75 liraya ulaşmıştır. Bu durum karşısında ‘askıda ekmek kampanyasını başlatıp dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza destek vermeye gayret ettik. ‘Askıda Ekmek Kampanyası’ siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biz askıya ekmek koyduk, şu işe bakınız ki, ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortalığa çıktılar. Vay ekmeksizler vay, milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankörsünüz. ‘Askıya ekmeğin koyulmasını milletin açlığa mahkûm edilmesi’ diye gören siyasi devşirmeler nezdimizde erdemsiz ve cibilliyetsiz, ekmeksizdir.

ABD Dışişleri Bakanı’nın, ‘Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı kendini savunabilmesini umduklarını’ çok bariz olarak açıklaması, aslında tam bir itirafname ve suçüstü halidir. Bizi kahreden bir başka konu, Türk Cumhuriyetlerinin sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir.

IŞIĞI KAPATACAK MİLLET

Işıklar yanıyor mesajıyla darbe özlemlerini paylaşan sorumsuzların ışığı yakanın da, kapatacak olanın da sadece ve sadece aziz millet varlığı olduğunu bilmeleri ikazımızdır.”

BÖYLE BAŞLADI





MHP’nin ‘askıda ekmek’ kampanyası, Ankara Çankaya’da başlamıştı. MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, kampanya kapsamında bir ‘askıda ekmek’ noktasının fotoğraflarını Twitter hesabından “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda ‘Askıda Ekmek’ kampanyasını Çankaya ilçemizde başlatmış bulunmaktayız” diyerek paylaştı.