Bahçeli’den düzeltme: Villa değil konut

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazeteci Ceyhun Bozkurt’a yaptığı açıklamalarda özetle şunları söyledi: “Geçenlerde gazeteci Nagehan Alçı geldi. Hanımefendinin aktardıklarından ‘villa’ yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı suyla çevrili bir ada. Abdullah Öcalan, zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025’teki açıklamasıyla Şubat 2026’daki açıklamasının birbirinden farksız ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkânlar sağlanmalı, sağlanacaktır.” Bahçeli, İmralı sürecine ilişkin daha önce gündeme getirdiği “Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisinin de geçerli olduğunu söyledi.

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SEÇİM 14 MAYIS 2028’DE

MHP Lideri, gelecek seçimde adaylarının Erdoğan olduğunu tekrarlayarak, “Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var” dedi. Erdoğan’ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazanmasına atıf yapan Bahçeli, açıklamasını “üç hilal” benzetmesi üzerinden sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak.” Türkiye’de seçimlerin 14 Mayıs 2028’de yapılacağını da ifade eden MHP Lideri, “Başka bir seçenek de şu. Bunu ‘erken seçim’ olarak tanımlamamak lazım. 14 Mayıs 2028’in öncesinde seçimlerin yenilenmesi söz konusu olabilir” dedi.

TV’LERE ‘MANSUR YAVAŞ’ TEPKİSİ

Erdoğan’ın belediye başkanlarıyla görüşmesinin olağan olduğunu belirten Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ziyaretinde sıradışı bir anlam aranmasına karşı çıktı. Ancak asıl rahatsızlığının Yavaş’ın televizyon kanallarında sıkça gündeme getirilmesi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Üç dört tane yayın organının Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50’nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.”

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PERVİN BULDAN: CEZAEVİNİN ADETA BİR PARÇASI

Öcalan’a yapıldığı iddia edilen villa için DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da açıklama yaptı: “Villa benzetmesinin gerçekle alakası yoktur. Hatta denilebilir ki cezaevinin adeta bir parçasıdır yeni yapı. Orayı villa ve konforlu bir alan gibi tanımlamanın hem gerçekle alakası yok hem de art niyetli bir değerlendirmedir.”