Bahçeli’den Devlet Şeref Madalyası için öneri

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında özetle şu görüşleri dile getirdi: “Terörle mücadelede en önemli güç kaynağı inanç ve moral düzeyinin yüksekliğidir. Son dört yıllık zaman diliminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmen uygulamaya geçmesiyle terörle mücadelede çok etkili sonuçlar alınmıştır.

BAZI İSİMLER TAKDİR EDİLMELİ

Cumhurbaşkanımızdan en alt rütbe veya mevkide görev yapan kahramanlarımıza varıncaya kadar milli birlik ve dayanışma ruhu devleşerek iç ve dış işgal cephesine darbe üstüne darbe vurulmaktadır. Malazgirt Zaferi’mizin 951’inci yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde, terörle mücadelede eşsiz feragat ve fedakârlığı bulunan bazı isimlerin taltif ve takdir edilmesi kanaatimce çok yararlı ve yerinde bir karar olacaktır.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurtiçinde veya yurtdışında üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılık gösteren muhterem isimlere ‘Devlet Şeref Madalyası’nın layık görülmesi terörle mücadelenin şevk ve iradesini hem destekleyecek hem de mükafatlandıracaktır. Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır.”