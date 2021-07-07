Bahçeli'den destek: ‘Kim demiş Soylu kimsesiz diye’

Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Milli sinema, milli kültürün şuurlu bir dille ifadesidir. Kartal Tibet bu alanda gönüllerde taht kurmuştur. Tarkan ve Karaoğlan filmleriyle de milli hafızalara kazınan Tibet’e Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Sinema sektöründe yaşanan sorunların çözümü hususunda atılacak her adıma destek vereceğiz.

TERÖRLE MÜCADELEDE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAK

Kılıçdaroğlu, ‘Beni hapse atmak istiyorlar’ diye yakınıyor. Oysaki hakkındaki fezlekelerin detaylarından bahsetmiyor. Kılıçdaroğlu’nun, sabırlı ve sakin olmasında, hukuka saygı duymasında yarar vardır. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasına bizzat kendisi önayak olmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP’ye destek vereceğiz, onlara tamam diyeceğiz.

Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş, ‘Sayın Soylu yalnız’ diye? Kim demiş, ’Sayın Soylu kimsesiz’ diye? İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Ancak, fakat demeden önşartsız destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz.”

SOYLU'DAN TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli’nin konuşmasına sosyal medya hesabından teşekkür etti: “Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun.”

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